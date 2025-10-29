«У нас есть»: Песков о заявлении Трампа про лидерство США в ядерных технологиях

Песков отреагировал на заявление Трампа о лидерстве США в ядерных технологиях

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия не оглядывается на другие государства в процессе развития военно-промышленного комплекса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о значительном превосходстве Америки в сфере ядерных технологий и других высокотехнологичных областях.

«Это глава государства, глава США. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что Россия сосредоточена на собственном развитии военно-промышленного комплекса и уделяет внимание модернизации вооружений и технологий без оглядки на заявления иностранных лидеров. По словам представителя Кремля, стратегические планы страны строятся исходя из национальных интересов и долгосрочного развития оборонной отрасли.

Трамп ранее заявил о значительном опережении США в создании ядерных подводных лодок, квантовых технологий, систем искусственного интеллекта и ядерных систем. При этом глава минэнерго США Крис Райт сообщал о дефиците финансирования Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна, что ограничивает возможности контроля над ядерным арсеналом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.