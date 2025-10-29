Туристам в Таиланде рекомендовали скромно одеваться во время траура

Фото: Reuters/Chalinee Thirasupa

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти не вводят строгих ограничений для иностранных гостей, но надеются, что они с уважением отнесутся к рекомендациям.

Власти Таиланда рекомендовали туристам скромно одеваться и соблюдать уважительное поведение во время траура по королеве-матери Сирикит, скончавшейся 24 октября, хотя строгие ограничения для иностранных граждан не вводятся. Об этом сообщает Управление Таиланда по туризму (ТАТ).

В управлении подчеркнули, что страна продолжает функционировать в обычном режиме: открыты туристические достопримечательности, транспорт, рестораны, магазины и проходят мероприятия. Туристов просят выбирать сдержанную одежду и вести себя уважительно, особенно при посещении храмов, объектов Бюро королевского двора и правительственных зданий.

Также туристам сообщили, что Большой королевский дворец и Храм Изумрудного Будды будут временно закрыты с 26 октября по 8 ноября 2025 года. Праздник Лой Кратхонг пройдет в обычные сроки, но с более скромным форматом, а конкурсы красоты в ряде провинций отменены.

Частный портал Thaiger пояснил, что от иностранных гостей не требуется полного знания всех традиций монархии, однако проявление уважения через скромную одежду, посещение церемоний и снижение шума в общественных местах считается проявлением солидарности с тайским народом.

Правительство уточнило, что под скромностью одежды подразумеваются неброские цвета в обычной жизни и черные или темные тона на траурных мероприятиях; шорты, короткие юбки и открытая обувь следует избегать. Туристам также рекомендуют быть осторожными в интернете и социальных сетях, так как шутки о трауре или похоронах могут привести к обвинению в оскорблении монархии с наказанием от 3 до 15 лет лишения свободы.

Глубокий траур продлится до 25 ноября, в течение которого действуют рекомендации по поведению и одежде для всех, включая иностранцев. Для граждан Таиланда ношение траурной одежды сохраняется в течение года для государственных служащих, а обычные граждане могут соблюдать темные цвета до конца 90-дневного периода траура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.