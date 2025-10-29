Мужчина убил свою беременную девушку из-за ее отказа сделать аборт

Фото: 5-tv.ru





У жертвы остался годовалый сын.

Во Флориде 18-летняя девушка была найдена застреленной в припаркованной машине в городском парке. Следствие установило, что ее убил 21-летний бойфренд. Об этом сообщает Mirror.

У погибшей остался годовалый сын. Она приехала в парк на встречу со своим молодым человеком. По данным полиции, между ними произошел конфликт, после чего мужчина выстрелил в нее несколько раз и скрылся.

Позже вскрытие показало, что на момент смерти девушка находилась на третьем месяце беременности. По версии следствия, он убил ее, когда она отказалась сделать аборт и заявила, что собирается родить ребенка. По словам родственников, конфликты на этой почве возникали между мужчиной и девушкой часто.

Убийцу удалось оперативно арестовать. Присяжные признали его виновным. Прокуратура округа требует для него смертной казни, в ближайшее время ожидается окончательное вынесение приговора.

«Ее это не вернет, но хотя бы он больше никому не навредит», — сказала тетя жертвы.

