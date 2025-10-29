«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Первую песню, написанную актером для сериала, записала его супруга Аглая.

Музыка для сериала «Константинополь» появилась благодаря спонтанному вдохновению и необычному случаю. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Александр Устюгов на премьере этого сериала.

Недавно режиссер Сергей Чекалов поделился, что идея привлечь Александра Устюгова в качестве композитора возникла неожиданно. Во время съемок у режиссера рожала дочь, а чтобы поддержать Чекалова, Устюгов целую ночь импровизировал, сочиняя песни и играя на гитаре. Такая атмосфера, по словам акушерки, сделала роды особенно веселыми.

Позже, несмотря на напряженный рабочий процесс и постпродакшн, появилась первая песня, написанная Александром для сериала — ее записала супруга актера Аглая. Она вошла в финальные титры, хотя и частично.

После этого Устюгов получил задание создать русский текст, максимально соответствующий духу 1920-х годов — времени действия сериала, рассказывающего о первых годах русской эмиграции в Турции после Гражданской войны.

«Аглая, моя супруга, записала эту песню, и она вошла в финальные титры не полностью — это только первый куплет, и он (Режиссер Сергей Чкалов. — Прим. ред.) дальше позвонил и сказал, что у нас есть референсы, по которым было бы интересно написать русский текст, который были бы родным для этой картинки, для 20-го (1920-го. — Прим. ред.) года. Я изучил кучу литературы», — рассказал Устюгов.

Для этого Александр изучил множество исторических и музыкальных источников, создав три музыкальных цикла, вдохновленных русской народной песней, «несуществующей» арией в стиле «Гензель и Гретель» и солдатской песней, которая существовала задолго до описываемых событий.

При этом он отмечает, что его композиции впервые увидят свет на премьере.

«Я ничего не слышал — как это спели другие люди. Для меня сегодня будет дебют», — признается актер.

