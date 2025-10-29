Дети ушли в школу: женщина найдена мертвой с химическими ожогами лица

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жертва скончалась от удушья.

Женщина найдена мертвой с химическими ожогами лица в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.

Как сообщили в полиции округа, к смерти 46-летней женщины причастен бывший супруг — 53-летний инженер-программист. По данным следствия, он дождался, пока их трое детей уйдут в школу, и только после этого напал.

О пропаже матери в тот же день сообщила в полицию их старшая дочь — 18-летняя девушка забеспокоилась, когда ее семилетнюю сестру никто не встретил после занятий. Прибывшие на место офицеры нашли тело женщины, которая умерла от удушья, вызванного воздействием химического вещества.

«Она была очень красивой и трудолюбивой. Не заслужила такой смерти», — рассказал родственник погибшей.

По данным полиции, супруги находились в процессе развода, и мужчина преследовал погибшую в последние месяцы.

«Он отказывался принять документы о разводе, приходил к ней домой, угрожал. Женщина четырежды обращалась в полицию, говоря, что боится за свою жизнь. Он даже угрожал заставить ее выпить отбеливатель», — отметил детектив.

Согласно судебным протоколам, подозреваемому, который к моменту ареста был безработным, предъявлено обвинение в убийстве. Он не признал вину. Его адвокат отказался от комментариев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.