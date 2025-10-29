Обвиняемые в кибертравле Брижит Макрон заявили, что имеют право на свободу слова

Фото, видео: Reuters/Benoit Tessier; 5-tv.ru

На скамье подсудимых оказались десять человек. Они якобы распространяли в интернете слухи, что первая леди Франции родилась мужчиной.

Сами обвиняемые говорят, что имеют право на мнение и свободу слова. И заявляют, что Брижит могла бы пресечь любые сплетни на корню, если бы просто показала свои детские фото. Но жена Макрона до сих пор почему-то этого не сделала.

Теория о «мужском» происхождении первой леди появились еще три года назад, об этом заявила французская журналистка. Брижит точно так же подала на нее в суд, и даже выиграла. А потом апелляционный суд Парижа окончательно всех запутал, когда оправдал журналистку.

Ранее 5-tv.ru писал, что жену Макрона записали под мужским именем на налоговом сайте Франции. Узнав об этом, она тут же подала жалобу.

Жена Макрона, как уточнил глава ее администрации Тристан Броме, была шокирована этим фактом. Она даже не сразу смогла поверить своим глазам, поэтому решила перезагрузить страницу. Однако это не помогло: имя «Жан-Мишеля» никуда не исчезло.

