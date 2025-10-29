Актриса Каштанова раскрыла, что было главным приоритетом в жизни Романа Попова

Приоритетами в жизни Романа Попова были семья и любимая жена

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», 2016 г.

Актер всегда оставался добрым и открытым человеком.

Коллега Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассказала, что главным приоритетом актера в жизни были семья и любовь. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

«Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел», — отметила актриса и добавила, что ей будет не хватать коллеги.

Каштанова подчеркнула, что Роман всегда оставался добрым и открытым человеком, с которым было легко общаться и работать. По ее словам, он создавал на площадке особую атмосферу, помогая коллегам чувствовать себя уверенно и спокойно.

Роман Попов на протяжении нескольких лет боролся с рецидивом рака мозга. В последние месяцы его состояние ухудшилось — он был госпитализирован с острыми болями в желудке и кишечнике. Врачи диагностировали прободение язвы, но проведенная операция не спасла артиста.

Незадолго до смерти Попов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Актер скончался в возрасте 40 лет, оставив супругу Юлию и троих детей.

