Актриса Каштанова раскрыла, что было главным приоритетом в жизни Романа Попова
Приоритетами в жизни Романа Попова были семья и любимая жена
Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», 2016 г.
Актер всегда оставался добрым и открытым человеком.
Коллега Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассказала, что главным приоритетом актера в жизни были семья и любовь. Об этом сообщает Вечерняя Москва.
«Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел», — отметила актриса и добавила, что ей будет не хватать коллеги.
Каштанова подчеркнула, что Роман всегда оставался добрым и открытым человеком, с которым было легко общаться и работать. По ее словам, он создавал на площадке особую атмосферу, помогая коллегам чувствовать себя уверенно и спокойно.
Роман Попов на протяжении нескольких лет боролся с рецидивом рака мозга. В последние месяцы его состояние ухудшилось — он был госпитализирован с острыми болями в желудке и кишечнике. Врачи диагностировали прободение язвы, но проведенная операция не спасла артиста.
Незадолго до смерти Попов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Актер скончался в возрасте 40 лет, оставив супругу Юлию и троих детей.
