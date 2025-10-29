«Любил своего Мухича»: коллега рассказала, каким Попов был на съемках «Полицейского с Рублевки»

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», 2016 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чтобы смешное было отыграно по-настоящему смешно, к этому надо подходить серьезно. Такое правило было у Романа.

Актер Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», был светлым и очень «трогательным внутри» человеком. Об этом рассказала его коллега, актриса Светлана Суханова. Ее слова приводит VOICE.

Суханова снималась с Поповым в одном проекте. Она выразила соболезнования его семье и коллегам.

«Это был светлый человек, очень трогательный внутри. Он всегда переживал из-за работы, волновался за свои роли, очень ответственно подходил к каждой из них. Чтобы смешное было отыграно по-настоящему смешно, к этому надо подходить серьезно. Он так и делал. Он много репетировал, придумывал и обсуждал с режиссером. Он очень любил своего Мухича и, думаю, это было видно всем зрителям», — отметила артистка.

Суханова поделилась, что актерский коллектив относился к Роману с особым уважением. По ее словам, Попов был жизнерадостным человеком, искренне интересовался успехами друзей, с радостью рассказывал о коллегах из юмористической сферы и стендапа, а также часто говорил о детях, которыми гордился.

Артистка отметила, что на съемках между актерами царила атмосфера сотворчества и взаимопомощи, и Роман был ее неотъемлемой частью. Он сохранял наивную искренность и всегда откликался на чужие эмоции, что делало его особенно любимым среди коллег.

Также о Попове тепло высказалась актриса Татьяна Бабенкова, подчеркнув, что он был добрым и надежным человеком, которого все уважали.

Болезнь настигла актера еще в 2018 году — тогда врачи удалили опухоль, но в этом году болезнь вернулась. Летом его состояние ухудшилось: он почти полностью потерял зрение. Незадолго до смерти артист поблагодарил поклонников за помощь в сборе средств на лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.