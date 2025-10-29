«Она говорила, что ему становится лучше»: кто был рядом с Романом Поповым последние месяцы

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

Звезда «Полицейского с Рублевки» находился в коме и скончался в больнице на 41-м году жизни.

Последние месяцы жизни актера Романа Попова прошли под заботой его матери, которая не отходила от сына. Об этом рассказала подруга артиста, продюсер Наталья Громова в беседе с kp.ru.

По словам Громовой, она вместе с коллегами регулярно навещала Попова во время болезни, стараясь подбодрить его и создать положительное настроение.

«Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — поделилась Наталья.

Друзья помогли актеру найти хорошего специалиста, и лечение сначала дало результат — состояние Попова улучшилось. Однако позже из-за последствий химиотерапии у него начались серьезные проблемы с кишечником. Артиста срочно госпитализировали, провели операцию, но спасти его не удалось.

Несколько последних суток Роман находился в коме и скончался в больнице на 41-м году жизни.

Ранее летом у актера произошел рецидив. Тогда в своем Telegram-канале Попов признавался, что почти полностью потерял зрение и обращался к поклонникам за помощью для продолжения лечения.

