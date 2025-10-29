Птица Говорун, день борьбы с инсультом и псориазом: что отмечают 29 октября

URA.RU: 29 октября отмечают День говоруна и напоминают о борьбе с двумя болезнями

По поверьям, этот день обладал особой целительной силой.

День говоруна и специалиста по УЗИ отмечают 29 октября, пишет информационное агентство URA.RU. И это не все памятные даты дня.

День говоруна

В этот день отмечают День говоруна. На празднование этой даты людей вдохновили повесть писателя Кира Булычева «Тайна третьей планеты» и одноименный мультфильм аниматора Романа Качанова. Одной из ключевых героев истории была птица Говорун, которая умела разговаривать и отличалась умом и сообразительностью. В Волгограде даже установили памятник данному персонажу.

Этот день стал еще одним поводом встретиться с близкими людьми и поговорит о чем-нибудь хорошем и добром. И еще раз пересмотреть мультфильм или перечитать произведение.

Всемирный день борьбы с инсультом

Также 29 октября является всемирным днем борьбы с инсультом. Это заболевание ежегодно уносит миллионы жизней и признано одним из самых распространенных причин смерти и инвалидности.

Инсульт — это нарушение кровообращения головного мозга. Он бывает ишемический (закупорка сосуда) и геморрагический (кровоизлияние). К причинам данного недуга относят гипертонию, диабет, атеросклероз, ожирение, стресс, курение и злоупотребление алкоголем.

Предварительно диагностировать инсульт можно и в домашних условиях. Достаточно попросить его провести три простых действия. Улыбнуться — при инсульте лицо станет асимметричным, сказать что-нибудь — речь будет невнятной и поднять руки — одна из конечностей не поднимется. Если появится подозрение на инсульт, нужно немедленно вызвать скорую помощь. У медиков будет лишь четыре часа, чтобы спасти жизнь.

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики (УЗИ)

В этот день свой профессиональный праздник отмечают специалисты УЗИ. В наше время это один из самых распространенных, эффективных и безопасных методов исследования организма. Данная технология помогает диагностировать заболевания внутренних органов и суставов, а также наблюдать за развитием плода во время беременности.

Первые разработки УЗИ начали появляться в XIX веке. В 1947 году венский врач Карл Дюссик впервые провел такое исследование, чтобы выявить опухоль мозга.

Всемирный день борьбы с псориазом

Всемирный день борьбы с псориазом также отмечают 29 октября. Это хроническое неинфекционное заболевание кожи, от которого страдают более 200 миллионов человек. Оно возникает из-за нарушений иммунной системы, спровоцировавших слишком быстрое деление клеток.

Полностью вылечить псориаз невозможно, но современные методы лечения позволяют контролировать протекание болезни.

День памяти Мученика Лонгина Сотника

В этот день чтят мученика Лонгина Сотника. Он был римским воином, служившим Понтию Пилату. Сотник участвовал в распятии Иисуса Христа. Именно он пронзил его копьем.

Кровь из раны исцелила зрение Лонгина, что заставило его уверовать в Бога. Позднее он и два его соратника приняли крещение и проповедовали Евангелие, за что были казнены. Их обезглавили, а головы выкинули за стены города. Там одну из них подобрала слепая женщина, которая после этого прозрела. Она похоронила найденные останки.

Люди верили, что этот день обладает целительной силой. Так же считалось, что солнечный свет 29 октября (16 октября по старому стилю) наделен необычной энергией, которая пропитывает все, чего касается, в том числе и вещей. Они после «солнечных ванн», по убеждениям людей, помогали сохранить здоровье зимой.

