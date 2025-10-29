Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также пострадали девять жилых домов.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили производственное помещение агропромышленного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в официальном Telegram-канале.

«Прошедшей ночью враг совершил попытку массированной атаки по территории нашей области», — подчеркнул глава региона.

В результате удара, по предварительным данным, также повреждены девять жилых домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, осмотр продолжится в светлое время, уточнил Богомаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брянская область подверглась наиболее массированному среди субъектов РФ удару ВСУ в течение прошедшей ночи — силы ПВО поразили над регионом 46 беспилотников противника.

С момента начала Специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.

