Бастрыкин потребовал доклад о расследовании заражения гепатитом на Камчатке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Число пострадавших достигло 167 человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Камчатскому краю Владимиру Кулакову подготовить и предоставить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела, возбужденного после массового заражения гепатитом в краевом онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве уточнили, что следствие продолжается по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По поручению Бастрыкина региональному управлению предстоит представить информацию о выявленных фактах и обстоятельствах, установленных в ходе расследования.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что, по данным Минздрава, число заразившихся пациентов в онкодиспансере увеличилось с 50 до 167 человек. Он подчеркнул, что расследование находится под контролем региональных и федеральных властей.

Вспышку обнаружили в январе 2025 года. Все пострадавшие пациенты проходили процедуру компьютерной томографии (КТ) с контрастированием, при этом очаг инфицирования находился именно в кабинете КТ. Следствие считает, что заражение произошло в результате врачебной ошибки ― вероятно, из-за недостаточной стерилизации оборудования, либо повторного применения одноразовых инструментов и капельниц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.