В Испании парализовали аэропорт из-за появления неизвестных дронов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Происхождение беспилотников остается неизвестным.

В испанском аэропорту Аликанте-Эльче 29 октября начался хаос после появления неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Из-за них все полеты были временно приостановлены, а девять самолетов перенаправлены в другие города. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, инцидент произошел днем, когда над воздушным пространством аэропорта заметили несколько БПЛА неустановленного происхождения. В ответ на угрозу безопасности было принято решение о немедленном закрытии воздушного пространства для всех прилетающих и вылетающих рейсов.

Среди затронутых направлений оказались рейсы из Лондона, Ньюкасла, Дарема, Франкфурта и Манчестера. Самолеты направили в Валенсию, Мурсию и Пальма-де-Майорку. В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы установить источник и владельцев беспилотников.

Местные власти подчеркнули, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силами дежурных расчетов ПВО было уничтожено около сотни украинских беспилотников. Атака, по данным ведомства, затронула сразу несколько регионов страны.

Наибольшее количество дронов перехватили над Брянской областью — 46 аппаратов. В Калужской области сбили 12, в Белгородской — восемь, а в небе над Краснодарским краем уничтожили семь беспилотников.

Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Москву: в воздушном пространстве столичного региона были сбиты шесть аппаратов, четыре из которых направлялись к городу. В ведомстве подчеркнули, что все цели удалось вовремя обнаружить и нейтрализовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.