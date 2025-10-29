Мужчина прожил девять месяцев с пересаженной почкой от свиньи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Медики из США сообщили о новом рекорде в ксенотрансплантологии — орган животного организме пациента дольше, чем при всех предыдущих операциях подобного типа.

Жителю американского штата Нью-Гэмпшир Тиму Эндрюсу удалили генетически модифицированную свиную почку спустя девять месяцев после пересадки. Орган перестал функционировать из-за развившейся хронической недостаточности. Об этом сообщает издание The Wired.

По данным публикации, почка проработала почти девять месяцев — дольше всех известных аналогичных трансплантатов. Врачи отмечают, что ранее ни один подобный эксперимент не продержался столько времени, прежде чем потребовалось вмешательство.

Как уточняет The Wired, Эндрюс более двух лет проходил диализ из-за почечной болезни, перешедшей в терминальную стадию. Хирурги провели операцию 25 января, решив использовать орган от генетически измененной свиньи, поскольку подходящего донора-человека с редкой группой крови найти не удалось.

Медики сумели предотвратить острое отторжение чужеродного органа, и почка стабильно работала большую часть этого времени. Однако 23 октября ее пришлось удалить после ухудшения состояния пациента.

В компании eGenesis, занимавшейся генетической модификацией, подчеркнули, что операция считается успешной, так как позволила значительно продлить срок функционирования пересаженного органа. В больнице Massachusetts General Hospital уже планируют новую трансплантацию свиной почки человеку до конца года.

По информации издания, Эндрюс теперь вновь проходит диализ и остается в списке ожидания донорской почки от человека. Ранее, 9 октября, ученые также сообщили об успешной пересадке печени от генетически модифицированной свиньи живому пациенту, что открывает новые перспективы для медицины.

