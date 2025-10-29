Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США также планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит станет завершающим этапом его азиатского турне.

Президент США Дональд Трамп 29 октября прибыл в Республику Корея, где примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках визита также запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщается, прибытие американского лидера в аэропорт сопровождалось торжественной церемонией. Для Трампа была расстелена красная ковровая дорожка, а встреча проходила под аккомпанемент военного оркестра. После приветствия делегации глава Белого дома направился в резиденцию, где проведет серию рабочих встреч.

Ожидается, что в ближайшие часы Трамп выступит на одной из сессий саммита АТЭС, где намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества и международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 23 октября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами сообщила, что встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином состоится 30 октября. По ее словам, переговоры станут «завершающим аккордом» азиатского турне президента США, в программу которого входят визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп планирует снизить торговые пошлины для КНР после встречи с Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX