Смена тактики: мошенники придумали новую схему атак на крупные компании

При открытии файлов активируются вредоносные ссылки, предупреждают эксперты.

Мошенники с новой силой взялись за крупные финансовые организации. Вместо фишинговых документов они теперь присылают иконки файлов с вредоносными ссылками.

Как выяснили «Известия», сотрудники компаний получают на рабочие почтовые ящики письма со значками PDF, Excel или Word. Темы сообщений подобраны так, чтобы вызывать доверие и имитировать обычную бухгалтерскую переписку. Пользователь нажимает на иконку, автоматически переходит по ссылке и скачивает архив с вирусом.

По мнению экспертов, в ближайшее время хакерские атаки начнут набирать обороты. Особенно активно мошенники будут «работать» перед Новым годом. Уже сейчас аферисты создают фальшивые интернет-магазины, копируя дизайн сайтов крупных брендов. Скидки там доходят до 90%.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники в столице стали применять новый способ обмана под видом «смены кодов» от домофонов. Для правдоподобия злоумышленники задают уточняющие вопросы — сколько электронных ключей нужно изготовить, как удобнее их получить, предлагают платную услугу и дополнительные запасные ключи.

