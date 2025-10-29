Автомобилистам без флага РФ на номере грозит штраф

Фото, видео: Евгений Епанчинцев/ТАСС; 5-tv.ru

Но важно учесть, что санкции за нарушения коснутся не всех водителей.

Водителям с нестандартными госномерами теперь грозит штраф. Речь о тех знаках, где не изображен флаг России, такие в последнее время пользуются отдельной популярностью. Правда санкции за такое нарушение ждут не всех. Корреспондент «Известий» Денис Кулага все объяснит.

В автомобильном сообществе, где и так всегда полно импульсивных противостояний, появились новые враждующие между собой лагеря: одни используют автономера без российского флага и называют это актом самовыражения, другие видят в этом антипатриотический сигнал.

Спор этот длится больше десяти лет. Дело в том, что в Госстандарте наличие изображения государственного флага на автономерах допускается, а не требуется. Этой лазейкой тут же воспользовались коммерсанты, предлагая дубликаты или готовые «особенные номера» без флага. Первой откликнулась молодежь, которой часто хочется хоть чем-то выделиться.

Помимо так называемой эстетики, есть еще одна причина, почему некоторые выбирают номера без флага. Это попытка мимикрировать под спецтранспорт, например, федеральных служб.

Так действительно делали в конце 1990-х, потом от идеи отказались, но сама эта история запомнилась, и многие до сих пор пытаются таким образом получить привилегии на дороге. Яркий пример: и флага нет, и серия ССС, которая раньше встречалась только у машин спецсвязи фельдъегерской службы.

«Едва ли перед нами служебный транспорт спецсвязи. Но и возвращать триколор на номера хозяин этого авто в данном случае не обязан», — отметил корреспондент.

В ситуацию с отсутствием единого стандарта наконец-то вмешалось МВД. И по новому ГОСТу, разместить флаг на госномерах обязаны только те владельцы, которые зарегистрировали машину после 1 января 2025 года. Все, что было приобретено и установлено ранее, регламентируется старым ГОСТом и нарушением не является.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД РФ Антон Белан.

Остальных же, кто умышленно использует дубликаты или официальные номера без триколора, ждет штраф в размере 500 рублей.

Достаточно пройти по Москве всего несколько кварталов, чтобы понять: да, действительно, таких автомобилей с отсутствующим триколором на госномерах много, значит, и работы у ГИБДД будет много. Ведь до сих пор не ясно, а как именно будут штрафовать вероятных нарушителей: с помощью камер уличного наблюдения или каждому инспектору придется лично выявлять каждую такую машину в общем потоке.

Получается, что сотрудникам ДПС придется останавливать и проверять каждого, кто едет с номером без флага, и проверять, когда машина была поставлена на учет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.