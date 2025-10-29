Трамп планирует снизить торговые пошлины для КНР после встречи с Си Цзиньпином

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

США и Китай достигли «существенных рамок» нового торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином планирует снизить торговые пошлины на китайский импорт. Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту своего самолета.

«Я ожидаю, что мы снизим [пошлины], поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», — отметил Трамп.

Ранее, 26 октября, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон, скорее всего, откажется от введения 100-процентных пошлин против Китая. По его словам, стороны пришли к «существенным рамкам» нового торгового соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и Япония подписали соглашение по редкоземельным металлам. Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов. Кроме того, предполагается усиление цепочек поставок между двумя странами. Это поможет укрепить энергетическую и технологическую безопасность двух стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX