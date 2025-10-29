Адаптация без стресса: почему дети не хотят ходить в школу и как это исправить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Существуют простые практики, которые помогут ребенку воспринимать учебу позитивно.

Адаптация к школьной жизни у некоторых детей может затягиваться. Ребенок с трудом просыпается по утрам, особенно в начале недели, и лишь к пятнице его настроение улучшается. Детский и семейный психолог Елена Маракаткина в беседе с aif.ru объяснила, как родителям помочь ученику ходить в школу с удовольствием.

Меняем установки родителей

Чтобы понять, какой настрой вы транслируете ребенку, попробуйте простое упражнение. Возьмите лист бумаги и разделите его вертикальной полосой пополам. На левой стороне отметьте все свои переживания о школьной жизни ребенка: опасения по поводу оценок, трудностей с друзьями, конфликта с учителями, неумения выполнять физические упражнения. Под каждой мыслью можно нарисовать свои эмоции цветными карандашами.

На правой стороне напротив каждой негативной фразы составьте ее позитивную версию: ребенок будет получать хорошие оценки, найдет друзей, появится любимый учитель, а физические навыки улучшатся со временем. Перечитайте позитивные установки и нарисуйте новую картинку с более яркими цветами. Левую половину листа оторвите, а правую повесьте на видном месте, чтобы она всегда была перед глазами.

Хвалим ребенка и школу

На отдельном листе перечислите все, что вызывает положительные эмоции о школе: хорошие учителя, приятные одноклассники, вкусные булочки в буфете, аккуратный ремонт классов. Добавьте туда и личные качества ребенка: доброту, талант в танцах, пении, кулинарии или заботе о животных. Этот листок можно разместить рядом с письменным столом, дополняя его по мере появления новых позитивных моментов.

Важность родительского настроя

Негативное отношение к школе у ребенка может быть связано не только с конфликтами и трудностями, но и с внутренним настроем родителей. Даже если родители говорят о важности образования и дружбы, их скрытые страхи и негативный опыт могут передаваться детям. Поэтому важно, чтобы взрослые осознавали свои эмоции и создавали позитивный настрой, который ребенок сможет воспринимать.

