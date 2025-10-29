«Здоровые» десерты: как ПП-сладости могут навредить вашему организму

Фото: 5-tv.ru

Фитнес-зефир, «диетические» шоколадки и печенье очень популярны среди худеющих и диабетиков. Но так ли они безвредны?

Зефир, шоколад и печенье без сахара становятся все более популярными среди людей, следящих за фигурой и уровнем глюкозы в крови. Однако нутрициолог и биохимик Анна Дивинская в беседе с aif.ru рассказала, что такие продукты не всегда полезнее традиционных десертов. В некоторых образцах фитнес-зефира содержится больше синтетических подсластителей, загустителей, стабилизаторов и ароматизаторов, чем в обычном зефире. Организм человека эволюционно приспособлен к переработке натурального сахара, тогда как искусственные заменители требуют иных метаболических процессов, которые пока недостаточно изучены.

Виды альтернатив обычному сахару и их влияние на организм

Современные сладости без сахара могут содержать сахарные спирты (ксилит, сорбит), искусственные подсластители (аспартам, сахарин) и натуральные заменители (стевия, эритритол). Сахарные спирты обладают меньшей калорийностью, но могут вызывать расстройства пищеварения. Искусственные подсластители не содержат калорий, но могут влиять на микрофлору кишечника, а натуральные заменители имеют свои особенности — стевия обладает специфическим привкусом, а эритритол в больших дозах создает охлаждающий эффект во рту.

Психологическая ловушка «полезных» сладостей

По словам специалистов, многие покупатели «здоровых» сладостей подсознательно едят их больше, считая безопасными. Этот «эффект разрешения» может привести к превышению потребляемых калорий и закреплению привычки употребления сладкого. Даже низкокалорийные десерты могут стать источником лишних калорий, если потреблять их без контроля порций.

Особенности продуктов для диабетиков

Для людей с сахарным диабетом ситуация особенно сложная. Специализированные десерты содержат фруктозу или заменители сахара, что снижает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Однако избыточное потребление фруктозы может негативно влиять на печень и способствовать развитию инсулинорезистентности. Эндокринологи советуют съесть небольшую порцию обычного десерта, учитывая ее в рационе, вместо регулярного употребления «диабетических» сладостей.

Состав «полезных» сладостей

Многие сладости без сахара содержат комплексные комбинации подсластителей, клетчатку, эмульгаторы и ароматизаторы, чтобы компенсировать вкус и текстуру. Сухофрукты в составе тоже представляют собой концентрированную форму сахара. Специалисты советуют обращать внимание на состав продукта и контролировать порции, понимая, что «без сахара» не означает «без вреда».

Советы при употреблении сладкого

По мнению Дивинской, ПП-сладости могут занимать место в рационе, но воспринимать их как «волшебное» решение для безопасного потребления сладкого опасно. Эксперт рекомендует не демонизировать обычный сахар и учитывать его количество в рационе. Лучше выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов и контролировать порции. Формирование сбалансированных пищевых привычек и умеренность остаются ключевыми принципами здорового питания, а десерты без сахара не следует воспринимать как «волшебное» решение для безвредного употребления сладкого.

