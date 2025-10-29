«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Нужно ли получать образование, чтобы называть себя настоящим актером? И есть ли в этом смысл, если мерилом профессионализма стали популярность и гонорары?

Актер Алексей Розин в большом интервью «Известиям» порассуждал о профессионализме актеров и показателях их успеха. Он отметил, что действительно сегодня в России выпускаются тысячи студентов театральных вузов и курсов. Не каждый из них даже на сцену попадает, и в то же время в театре и на экране появляются люди, которые еще вчера не имели никакого отношения к актерству. Но очень многие хотят быть артистами. Потому что думают, что благодаря этой работе можно ничего не делать и быть при этом богатым и знаменитым.

«Сейчас каждый может стать звездой. Ты берешь камеру, снимаешь, ты можешь быть экспертом во всем, в чем угодно. И это герои нашего времени. Вот в девяностых, допустим, героями были, успешными людьми, коммерсанты, бандиты и валютные проститутки. Вот кому повезло, на них ровнялись. (А сегодня) вот, в частности, блогер. Человек, который зарабатывает несметные сокровища и любовь аудитории тем, что он рассказывает», — отметил Розин.

И подчеркнул, что при этом добрая часть этих экспертов — шарлатаны, которым хватает наглости давать людям советы. И довольно трудно фильтровать огромный поток информации. Еще интереснее, что эти же «специалисты», достигнув известности, появляются в кино. А некоторые попадают на экраны не через блогерство, но все равно без образования — Саша Бортич, Ирина Старшенбаум, Глеб Калюжный, Оксана Акиньшина. Они тоже звезды. Разрушает ли их опыт актерскую профессию?

«Что значит, нужно ли актеру образование? Смотря для чего! Быть успешным, знаменитым, востребованным, популярным и быть профессионалом — это разные вообще вещи. Они необязательно взаимосвязаны. Можно не быть актером, мы массу примеров видим, кроме ребят, которых вы сейчас назвали. У них действительно все прекрасно получается, и я не знаю, надо им учиться, не надо. Все они делают, все, что нужно», — размышлял Розин.

Он также напомнил, что большую часть развлекательного телевизионного и интернет-контента сегодня создают выпускники КВН — юмористы. И надо отдать им должное, неплохо справляются, так как имеют своего зрителя, огромную аудиторию. Алексей Розин признался, что и сам является их зрителем. При этом он уверен, что актеру нужно образование, так как его работа связана с творческим поиском, в каком-то смысле магией, философией.

Но прекрасный образованный артист не всегда получает в добавок славу. Совместить профессионализм с достатком и популярностью — это удача, и не каждому так везет. Однако, как показывает практика, необязательно для этого учиться. Каждый сам выбирает, что ему ближе — кропотливый труд и творческий поиск или известность.

«Да, это, с одной стороны узаконенный дилетантизм, можно назвать, Ну, как-то вот так устроено, это ж творчество. Это же может каждый. Вот оперировать на сердце, наверное, не каждый может. Тут вопросов как будто не возникает, зачем нужно образование для того, чтобы стать врачом. Хотя скальпель в руки тоже может взять каждый. Для чего учиться на актера? Ведь тоже каждый может выйти и кривляться. В результате критерий один. Да зрителю нравится, значит, все», — заключил актер.

