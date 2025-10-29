Дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей

Фото: ВКонтакте/Роман Попов/popoff

Вдова Попова работает учителем в школе, она не сможет содержать дорогую недвижимость.

Актер Роман Попов скончался после продолжительной борьбы с раком мозга в 40 лет, у него остались жена и трое детей. Его вдова Юлия работает учителем в школе, ее заработок не позволит содержать трехэтажный дом в элитном районе, к тому же в первую очередь она должна заботиться о сыне и дочерях — 14-летнем Федоре, 12-летней Елизавете и шестилетней Марте. Впрочем, жилье семья артиста выставила на продажу еще при его жизни — в надежде компенсировать огромные траты на лечение.

Опухоль у актера была обнаружена в 2018 году, он прошел курс химиотерапии, а потом отправился на операцию в Германию, где потратил около пяти миллионов рублей, кроме того, нужны были деньги на дорогу и аренду жилья. На все это ушли сбережения семьи, значительную сумму собрали друзья и коллеги. И не напрасно, артист отпраздновал ремиссию.

В 2019-м, по данным KP.RU, Попов вложил все свои последние гонорары в покупку дома — первого собственного жилья. Отдал половину цены за голые стены, а потом рассчитывался с долгом и делал ремонт в течение двух лет. В 2025-м произошел рецидив онкологии, болезнь разрасталась быстро, оперировать было уже невозможно. Летом он просил в соцсетях помощи, и за три недели неравнодушные собрали средства на лечение после курса химиотерапии. Результата терапия не приносила, и семья актера решила продать дом.

С июля покупатель так и не нашелся. Стоимость была снижена с 54 до 52 миллионов рублей. Особняк площадью 300 квадратных метров стоит на Новорижском шоссе в шести километрах от МКАД, в коттеджном поселке Архангельская ривьера. Вместо него Юлия Попова хочет приобрести квартиру, но пока не спешит, так как не хочет уступать в цене. Однако проблема сохраняется — на зарплату учителя ей трудно содержать дом и участок, оплачивать коммунальные платежи, охрану поселка и другие дополнительные услуги.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса София Каштанова показала запись первых проб в сериал «Полицейский с Рублевки», на которых и познакомилась с Романом Поповым. Коллеги скорбят об утраченном друге и делятся теплыми воспоминаниями.

