София Каштанова показала пробы к «Полицейскому с Рублевки» в память о Попове

Фото, видео: Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича», 2022г. ; Instagram*/sofiacastanova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер Роман Попов скончался после долгой борьбы с онкологией. Коллеги скорбят и вспоминают время, проведенное вместе с ним.

Актриса София Каштанова, коллега покойного Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки», почтила его память теплыми словами и архивной записью проб, которые они проходили вместе. В личном блоге она опубликовала видео — артисты только познакомились, получили сценарий. И произносят свои реплики, которые позже вошли в один из эпизодов.

«Сегодня мой телефон разрывался от звонков с трагической новостью… Ромка… Ты был удивительным, высокоразвитым человеком, твои знания поражали! Ты знал все обо всем! Фантастика, как работал твой мозг, туда тебя и ударило… Какая несправедливость», — написала Каштанова.

Актриса — не первая, кто восхищается талантами и человеческими качествами умершего Попова. Его силе воли поражался Сергей Бурунов, вместе со всей командой наблюдавший, как он, превозмогая боль, играл очередную сцену перед камерами, а рядом дежурила бригада скорой помощи.

Каштанова в свою очередь вспомнила, каким надежным и любящим семьянином был Попов. Он готов был на все ради близких. И очевидно, что снимался, несмотря на плохое самочувствие, не только во имя профессионального долга, но и чтобы жена и дети ни в чем не нуждались.

«Ты был прекрасным артистом, свободным, юморным, ты чувствовал момент, ты чувствовал ритм… Главным для Ромки была его семья, любимая жена и дети, кажется, все, что он делал, он делал для них… Ты в твоих детях, ты в твоем творчестве навсегда, тебя будет не хватать, дружище», — говорит Каштанова.

Роман Попов был госпитализирован 11 октября в тяжелом состоянии. После сложной операции он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он ушел из жизни 28 октября, не приходя в сознание — начали отказывать органы, а затем остановилось сердце. Ему было 40 лет.

Последние несколько месяцев стали для Попова особенно тяжелыми. Он боролся с рецидивом опухоли головного мозга, которую впервые диагностировали в 2018 году. После продолжительной ремиссии болезнь вернулась. Из-за опухоли актер ослеп на правый глаз, была нарушена подвижность левой стороны тела. Чтобы покрыть расходы на лечение, ему пришлось выставить на продажу свой трехэтажный дом. У Попова остались жена, сын и две дочери, младшей всего четыре года.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Александр Петров высказался о смерти Попова и назвал его примером настоящего мужчины.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.