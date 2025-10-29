Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Погода уже испортилась: ветер валит деревья, а дожди наполняют осушенные бассейны.

Ураган «Мелисса», зародившийся над водами Атлантического океана, уже приближается к Ямайке. По словам местного жителя Дениса, он зашел на территорию острова там, где его и ожидали, и уже наносит ущерб сельскохозяйственным зонам. Туристам, оказавшимся здесь накануне катастрофы, говорит мужчина, можно только посочувствовать.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что по неподтвержденным пока данным, есть первые жертвы — три человека. Он также подчеркнул, что получил слова поддержки и гарантии помощи от ООН, от стран Карибского сообщества, Великобритании, Франции, Евросоюза.

Как отметил житель острова Денис, власти серьезно подошли к подготовке к урагану. Уже открыты приюты для нуждающихся и людей, живущих под открытым небом — на Ямайке это не редкость, теплый климат позволяет.

Для пострадавших также доступны бесплатные столовые, сами люди тоже друг другу помогают — заранее договариваются предоставить ночлег соседям, если их дома будут разрушены. Денис уверен, что страна, пусть и небогатая, делает максимум для населения накануне урагана, но последствий все равно не избежать, это все понимают.

Последствия урагана «Мелисса» на Ямайке. Фото, видео: www.globallookpress.com/Gao Shan; 5-tv.ru

«Подготовились к ураганищу, всю машину заклеили, ворота полностью подперли, как могли подпереть вообще. Ураган к нам на подходе, до нас метров 700, наверно, ветрина уже страшный, и ураган пойдет с той стороны, с левой части острова наискосок должен пройти и посносить все, что хотел посносить», — говорит мужчина.

В некоторых домах владельцы уже оценивают ущерб. У одних провалились гипсовые потолки, у других водой наполнились заранее осушенные ради безопасности бассейны. Но сами ямайцы, по словам Дениса, не унывают. Его сосед в ночь перед ударом стихии, например, распевал песни. А после решил сходить в гости.

«Со второго этажа все ушли, бассейн слили, потому что полный бассейн будет — вода пойдет выше. Полностью все убрали. Вчера ночью валило деревья со всех сторон. Привязали даже качели, все полностью заколотились в бункерах… Машины некуда было девать, поэтому поставили как есть. Ворота здесь точно так же подперли. Бассейн уже полный, за ночь практически пол бассейна налилось», — заключил Денис.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии урагана «Мелисса», снятые с борта Международной космической станции (МКС).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.