Хрящ не прощает ошибок: какие напитки вымывают кальций из организма

Суставная ткань напоминает губку — примерно на 70–80% она состоит из воды.

Творог и кунжут традиционно ассоциируются с укреплением костей и профилактикой остеопороза. Однако не только еда влияет на здоровье суставов — напитки, которые человек употребляет ежедневно, могут как поддерживать хрящевую ткань, так и разрушать ее. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач высшей категории, ортопед и травматолог Павел Семиченков.

По словам эксперта, хрящ — это своеобразная «губка», на 70–80% состоящая из воды.

«Хрящ — это губка. Что произойдет, если лить на нее не воду, а кислоту или сироп? Задайтесь этим вопросом и поймете, что для суставов крайне важны жидкости, которые мы употребляем, и их качество», — отметил Семиченков.

Напитки, которые вредят суставам

Самыми опасными для костной и хрящевой ткани врач назвал газированные напитки и энергетики. Содержащаяся в них фосфорная кислота вымывает кальций, а избыток сахара способствует воспалению. Пакетированные соки и лимонады также оказывают негативное влияние из-за большого количества сахара, консервантов и фруктозы, провоцирующих набор лишнего веса и, как следствие, дополнительную нагрузку на суставы.

Не менее вреден и алкоголь — он токсичен для клеток, формирующих костную и хрящевую ткань, и нарушает обмен кальция. Кофе, по словам специалиста, требует умеренности. Пара чашек кофе в день могут быть даже полезны — напиток снижает риск подагры. Но злоупотребление оборачивается потерей кальция и нарушением сна. Эксперт советует придерживаться меры: не больше двух чашек в день и компенсировать каждую двумя стаканами воды.

Напитки, которые защищают суставы

Лучшим «другом» суставов Семиченков назвал чистую воду. Только она способна проникать в хрящ и поддерживать его питание. Врач советует употреблять родниковую или очищенную воду, особенно при физических нагрузках и в жаркое время года.

Пользу приносят и зеленый чай, богатый антиоксидантами, а также натуральные овощные соки — томатный, морковный, свекольный. Они содержат калий, витамины и микроэлементы, укрепляют иммунитет и нормализуют обмен веществ.

Молоко и кисломолочные продукты, по словам специалиста, обладают нейтральным действием: они поставляют кальций, но у людей с непереносимостью могут вызывать воспалительные реакции.

Рекомендации врача

Ортопед напомнил, что восполнять жидкость нужно до, во время и после тренировок, не дожидаясь чувства жажды. Главный сигнал обезвоживания — утренняя скованность суставов.

«Лучший напиток для ваших суставов не продается в яркой банке. Он течет из вашего крана. Фильтруйте его, пейте достаточно, и суставы скажут вам спасибо», — подчеркнул Семиченков.

