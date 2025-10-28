«Еще увидимся»: Гарик Харламов отреагировал на смерть Романа Попова

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

Шоумен посвятил своему коллеге трогательный пост в личном блоге в соцсетях.

Юморист Гарик Харламов отреагировал на смерть резидента Comedy Club Романа Попова. Своими эмоциями он поделился в личном блоге в соцсетях.

Харламов назвал своего коллегу очень трудолюбивым человеком, который добился успеха в жизни за счет собственного упорства и силы воли. Он отметил, что карьера Попова складывалась не гладко. Харламов был очень рад, когда его приятель получил роль в нашумевшем сериале «Полицейский с Рублевки».

«Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: „Привет, сериал!“, а он отвечал: „Ну все, не завидуй!“. Сегодня Ромы не стало», — написал шоумен в посте.

Харламов с горечью отметил, что недуг, который он победил в первом раунде, вернулся вновь.

«Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, сериал!» — трогательно добавил комик.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер в возрасте 40 лет. В 13:15 у артиста остановилось сердце. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Опухоль лишила актера зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова вынуждена была выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние годы.

Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии — десятки проектов, а также участие в юмористических шоу. Коллеги вспоминают артиста как добродушного, искреннего и всегда готового помочь человека.

