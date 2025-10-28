«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь

Фото: Фото: Instagram*/romapopoff

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября после нескольких лет борьбы с онкологией.

Жена актера Романа Попова Юлия во время болезни супруга пережила момент, когда решила, что его не стало. Об этом она рассказала в документальном фильме «Рак. На пороге открытия».

По словам Юлии, однажды ночью Попова начало трясти, он не реагировал на слова, а глаза оставались открытыми.

«В ту ночь я думала, что он умер. И это было самое страшное», — рассказала Юлия Попова.

Роман и Юлия познакомились еще в старших классах школы. Их юношеский роман прервался, однако спустя несколько лет судьба вновь свела будущих супругов. После случайной встречи в Йошкар-Оле Попов пригласил Юлию переехать к нему, и уже через год, в сентябре 2007 года, они поженились. В семье родились трое детей — сын Федор и дочери Елизавета и Марта.

Ожидание третьего ребенка совпало с трудным испытанием: у артиста диагностировали рак головного мозга. После курса лечения врачам удалось добиться ремиссии, однако весной текущего года болезнь вернулась и начала стремительно прогрессировать.

Рецидив сопровождался тяжелыми осложнениями — актер потерял зрение на один глаз и частично подвижность. Чтобы оплатить лечение, семья была вынуждена выставить на продажу дом. Несмотря на усилия врачей, сердце артиста остановилось 28 октября. Ему было 40 лет.

Роман Попов получил известность благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Коллеги и друзья вспоминают его как добродушного, искреннего и всегда готового прийти на помощь человека.

