«Как старые знакомые»: Лукашенко пошутил о вечных спорах с Лавровым

Президент Белоруссии пообщался с главой МИД РФ на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности поделился шуткой о своих регулярных спорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Видео с моментом опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

Обмениваясь рукопожатиями с зарубежными гостями, Лукашенко подошел к Лаврову, рядом с которым стоял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Не против, если я его отвлеку на минуту. Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», — уточнил Лукашенко у венгерского дипломата.

Президент поблагодарил гостей конференции за визит, отметив, что приехать в Минск в последнее время «не так просто».

«Со всеми хотел бы поздороваться лишь только за то, что вы рискнули приехать, не побоялись, нашли дорогу в Минск. Спасибо вам огромное. Всегда рады вас встречать», — заявил белорусский лидер.

В ходе общения с грузинским политиком Нино Бурджанадзе он выразил признательность за внимание к его выступлению. В ответ Бурджанадзе назвала президента «замечательным оратором» и выразила радость быть на конференции. Лукашенко пригласил ее к дальнейшему обсуждению вопросов.

Кроме того, в беседе с советником президента Словакии Яном Кубишем белорусский президент напомнил, что недавно встречался с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии — это не угроза Западу, а обеспечение собственной безопасности. Об этом сказал Лукашенко также на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

