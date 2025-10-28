«Детская шалость»: откуда под Чернобылем взялись синие собаки

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Появление синих собак в Чернобыле не имеет отношения к радиации и не свидетельствует о мутациях. Об этом сообщил Life.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, подобные случаи встречаются и в других регионах, когда животные просто пачкаются в красящих веществах.

Парламентарий подчеркнул, что драматизировать ситуацию не стоит.

«Такое случается: собаки иногда валяются в красящих веществах или чем-то подобном — и шерсть приобретает необычный цвет. Поэтому драматизировать ситуацию не стоит. Я видел фотографии, и такие собаки — результат того, что они просто извалялись в чем-то, детская шалость», — отметил Бурматов.

Он напомнил, что несколько лет назад подобная история уже происходила в России, когда животных заметили с необычным окрасом рядом с промышленными объектами. Тогда также выяснилось, что причиной стал обычный краситель.

Депутат не исключил, что в Чернобыле животные могли быть окрашены намеренно. Например, для привлечения внимания туристов, посещающих зону отчуждения. При этом радиационный фон в регионе, по его словам, остается в пределах нормы, а экология постепенно восстанавливается.

С мнением парламентария согласился кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Синие собаки в Чернобыле никак не связаны с мутациями. Что там были за отходы в Чернобыле, я не знаю. Но к радиации отношения это не имеет. Просто краска, возможно, сухая. Извалялись — и все», — пояснил он.

Эксперт добавил, что синий цвет шерсти могли вызвать распространенные вещества — берлинская лазурь, метиленовый синий, индиго или даже пищевые красители, применяемые в бытовых целях.

