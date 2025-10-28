В Южной Корее потребовали возобновить авиасообщение с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won

Прекращение прямых рейсов нарушает право на свободу передвижения примерно 150 тысяч граждан.

Около 100 общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились к администрации президента Республики Корея с петицией о возобновлении прямых авиарейсов между Сеулом и Москвой. Активисты также требуют включить это в государственную политику и компенсировать ущерб, понесенный из-за отсутствия рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники петиции провели пресс-конференцию в Национальном собрании Сеула, где официально передали свои требования в администрацию президента, министерство земель, инфраструктуры и транспорта, а также министерство иностранных дел.

«Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей и обнародовать график их восстановления», — заявили представители организаций.

Авторы обращения отметили, что прекращение прямых рейсов нарушает право на свободу передвижения примерно 150 тысяч корейцев и соотечественников за рубежом. Они призвали перейти от символических санкций к прагматичной дипломатии.

В петиции также указано, что правительство должно пересмотреть реальные ограничения международных санкций и восстановить рейсы, выполняемые в гражданских, гуманитарных и культурных целях. Возобновление авиасообщения, связанное с арктическим маршрутом и северной экономической стратегией, активисты предлагают закрепить официально как государственную политику.

Кроме того, организации требуют провести расследование ущерба, понесенного гражданами и бизнес-структурами, и разработать меры поддержки. Среди подписантов петиции — председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ен Сун и председатель «Северо-восточноазиатской лиги мира» Ким Хен Дон.

«Прекращение прямого авиасообщения стало символом санкций, от которых остались лишь формальности… правительство должно восстановить право на передвижение граждан и соотечественников», — заявил глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван.

Организаторы планируют создать координационный совет и начать общенациональную кампанию по сбору подписей.

