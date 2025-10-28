Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера

Фото: Кадр из сериала «Мачо», 2003 г.

В общей сложности артист снялся в 2200 эпизодах латиноамериканских теленовелл.

На 89 году жизни скончался чилийский актер и звезда мыльных опер Эктор Ногера. О его смерти сообщает La Tercera со ссылкой на Министерство культуры Чили, которое подтвердило кончину артиста.

«Актер, режиссер и важная фигура кино- и аудиовизуальной индустрии Чили скончался в этот день в возрасте 88 лет. Его наследие включает в себя не только его роли на экране и в театре, но и его влияние на протяжении более чем 70-летнего стажа в создании примеров художественного творчества и совершенствования для общества. Прощание, знаменующее собой перелом в чилийском исполнительском искусстве с уходом одного из гигантов», — говорится в публикации.

Ногера родился 8 июля 1937 года в Сантьяго. Сниматься в сериалах он начал в 1950-х и за свою семидесятилетнюю карьеру сыграл более чем в 2200 эпизодах теленовелл, включая «Роза ветров», «Сердцеедка», «Люби меня», «Мачо» и «Цыгане». Кроме того, актер участвовал более чем в 60 кино- и театральных проектах. Последний раз он появился на экране в 2024 году.

В 2016 году Ногера пережил серьезный инцидент: во время прогулки верхом лошадь споткнулась, и актер упал со склона, получив удар по голове и перелом второго шейного позвонка.

Эктор Ногера считался одной из ключевых фигур чилийского кино и телевидения. Он был лауреатом и номинантом многочисленных премий, а также известен как педагог и режиссер, сыгравший важную роль в развитии национальной теленовеллы.

