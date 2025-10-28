Рюмин представил в Совете Федерации результаты работы Группы «Россети»

Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

В этом году компания выполнит рекордную инвестиционную программу.

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин рассказал о вложениях в модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры. Результаты и основные показатели работы компании были рассмотрены на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике под председательством Андрея Кутепова.

Глава Группы «Россети» отметил масштабную работу в рамках недавно принятого закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). По его словам, ведется договорная кампания для «подхвата» сетей у территориальных организаций, утративших свой статус. Также идет дальнейшее урегулирование статуса бесхозяйных энергообъектов. Кроме того, в 2025 году «Россети» впервые приняли участие в экспертизе проектов инвестиционных программ, а также тарифных заявок сторонних сетевых компаний.

Говоря об инвестициях, Рюмин напомнил, что в 2024 году группа выполнила инвестиционную программу объемом порядка 660 млрд рублей. План на этот год составляет рекордные 720 млрд рублей.

Рюмин также подчеркнул важность внедрения механизма регуляторных соглашений. Он позволяет регулирующим органам и сетевым компаниям договариваться о реализации инвестиционных проектов в рамках приемлемой для потребителей региона индексации тарифов. Такие соглашения, по словам главы «Россетей», уже действуют в 38 субъектах РФ.

Кроме того, генеральный директор группы отметил принятое недавно постановление Правительства РФ, которое позволяет определять затраты территориальных сетевых организаций на основании соответствующих эталонов. «Уверен, это станет эффективным инструментом, который позволит нам сократить дефицит тарифных средств, в первую очередь на конкурентную оплату труда промышленного персонала, финансирование ремонтов и других производственных программ», – сказал Рюмин.

