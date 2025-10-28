Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и девятью кошками

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

На хозяйку жилья пожаловались соседи.

Жительнице Москвы, в квартире которой среди завалов мусора нашли девять кошек, предъявлен иск о запрете содержания животных и необходимости привести жилье в надлежащее санитарное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Проверку провели сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры вместе со специалистами после жалоб соседей. В квартире на 5-й Кожуховской улице обнаружили неприятный запах, насекомых, завалы мусора и неухоженных животных.

По итогам проверки хозяйке предъявлен иск — ей предстоит привести жилье в надлежащее санитарное состояние. Как уточнили в прокуратуре, все девять кошек были невакцинированы. Ранее управляющая компания безуспешно пыталась добиться уборки помещения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США недавно произошла похожая история. В пригороде Нортпорта власти обнаружили дом, где в жутких условиях содержались более 200 животных — от кошек и собак до белок-летяг и попугаев. Среди мусора полицейские нашли и 95-летнюю женщину, запертую в своей комнате. Хозяйку дома арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными.

