Международный научно-образовательный салон стартует в Петербурге 29 октября

Эксперты расскажут, как зарабатывать во время учебы и эффективно подготовиться к ЕГЭ.

В Петербурге 29 октября стартует Международный салон, где представят лучшие практики в области науки и образования. В день открытия специалисты расскажут старшеклассникам, как эффективно подготовиться к ЕГЭ и управлять временем.

Работа форума продолжится мастер-классом о нейросетях. Также эксперты расскажут, как студентам зарабатывать во время учебы. И это лишь несколько тем форума, который продлится до 31 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений. Соответствующую инициативу уже предложили представители Минобрнауки.

Согласно проекту, высшим учебным заведениям предоставят право самостоятельно делать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на определенные специальности. Это, в том числе, социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, а также сервис.

