Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Москва надеется, что Трамп по-прежнему сохраняет приверженность принципам, выработанным на встрече с Путиным.

Страны НАТО оказывают давление на США, стремясь сорвать продвижение американской инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, снабжая киевский режим оружием и оказывая ему финансовую поддержку.

«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — отметил глава МИД.

По его словам, Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность принципам, выработанным на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе августовского саммита Россия подтвердила готовность принять американскую концепцию урегулирования. Об этом заявил Лавров. Однако Москва так и не получила прямого ответа из Вашингтона относительно реализации предложений. По словам главы МИД, стороны взяли паузу, чтобы обсудить процесс с союзниками.

