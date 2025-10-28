«У меня химиотерапия»: опубликовано последнее обращение сгоревшего от рака Попова

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он благодарил поклонников за помощь и поддержку в борьбе с болезнью.

Опубликовано последнее видеообращение актера Романа Попова, известного по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Остаться друзьями». В ролике артист рассказал о прохождении химиотерапии и поблагодарил поклонников за помощь в сборе средств на лечение.

«Всем привет! У меня химиотерапия, очередная порция. Большое спасибо за то, что вы делаете, за сбор. Его можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть, спасибо. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы — суперсила. Большое спасибо всем, буду держать в курсе своих боев и не унывать», — сказал актер в своем последнем обращении.

Как отмечается, Роман Попов умер на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. В последние недели состояние артиста резко ухудшилось, лечение перестало давать эффект, и он впал в кому.

Актер впервые столкнулся с онкологией еще в 2018 году, когда у него диагностировали рак головного мозга. Тогда Попов сумел добиться ремиссии, но болезнь вернулась в 2025-м. Несмотря на ухудшение здоровья, артист продолжал работать и старался не падать духом.

Роман Попов был женат на супруге Юлии и воспитывал троих детей — сына Федора и дочерей Марту и Елизавету.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.