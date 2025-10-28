В Москве простились с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким

Фото, видео: 5-tv.ru

Отпевание актера провели в некрополе Ваганьковского кладбища.

В Москве простились с заслуженным артистом России Алексеем Золотницким. Кадры с церемонии отпевания от 5-tv.ru.

Прощание и церемония отпевания актера прошли в некрополе Ваганьковского кладбища. Проводить Золотницкого в последний путь пришли не только родственники и знакомые усопшего, но и обычные люди.

Сердце артиста остановилось 25 октября на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

Он известен как театральный актер. Хотя многие наверняка помнят Золотницкого по роли мистера Роджерса в фильме «Десять негритят».

Знают любители кинематографа и голос артиста. Он активно занимался дубляжом и озвучивал героев таких своих зарубежных коллег, как: Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд.

