Сердце звезды сериала «Полицейский с Рублевки» перестало биться сегодня в 13:15.

В мае у актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», был выявлен рецидив рака головного мозга. Болезнь стремительно прогрессировала, и спустя несколько месяцев артиста не стало. Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru его друг, резидент Comedy Club Оганес Григорян.

По словам Григоряна, впервые с онкологическим заболеванием Попов столкнулся еще в 2018 году, после чего врачи смогли добиться ремиссии. Однако в этом году болезнь вернулась и развивалась крайне быстро.

«Болезнь <…> очень быстро прогрессировала. В мае у него обнаружили рецидив, и вот сейчас пришло к тому, что его не стало», — рассказал Григорян.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сердце актера остановилось в 13:15. Ему было 40 лет. Рецидив принес с собой тяжелые последствия — опухоль лишила Попова зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела.

Чтобы оплатить лечение, семья артиста была вынуждена выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние пять лет. Несмотря на усилия врачей, болезнь не отступила.

