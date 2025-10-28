Агент Глеба Калюжного опроверг слухи о дедовщине в армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер служит в обычном режиме и не сталкивался с какими-либо притеснениями.

Актер Глеб Калюжный проходит срочную службу без нарушений и инцидентов, сообщил агент артиста Григорий Сухов. По его словам, служба проходит в штатном режиме, без давления или конфликтов со стороны сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артист, проходящий службу в Семеновском полку, якобы стал жертвой дедовщины. В публикациях утверждалось, что к нему могли возникнуть претензии из-за известности и «звездного статуса».

По данным агентства, эта информация не соответствует действительности. Калюжный находится в армии на общих основаниях, выполняет все обязанности и несет службу наравне с другими призывниками.

Калюжный, знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Вампиры средней полосы», «Челюскин. Первые», «За полчаса до весны» и «Красный шелк», сообщил, что принял военную присягу спустя два месяца после начала срочной службы в рядах Вооруженных сил России.

В беседе с 5-tv.ru артист поделился впечатлениями от армейской жизни и отметил, что быстро адаптировался к установленному распорядку. По словам 26-летнего актера, он без труда соблюдает режим, доволен питанием и даже немного прибавил в весе. Калюжный подчеркнул, что чувствует себя уверенно и спокойно, несмотря на то, что теперь его повседневность далека от привычного творческого ритма.

