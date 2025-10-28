«Любаня откинулась»: как Успенская попала в американскую тюрьму
Любовь Успенская дважды оказывалась в тюрьме США
Однажды из-за проблем с законом у артистки чуть не сорвалось выступление.
Певица Любовь Успенская дважды оказывалась в тюрьме США. Об это рассказала сама артистка на шоу рэпера Басты.
Исполнительница несколько лет жила и выступала в Соединенных Штатах, там она дважды попадала в ситуации, которые доводили ее до временного ограничения свободы.
В первый раз Успенскую арестовали за вождение в нетрезвом виде и превышение скоростного режима.
«Мы набухались, и я решила сесть за руль, включила громко музыку, начала ехать по российским меркам со скоростью где-то 180 километров в час. <…> Мусора за мной едут, представляешь, они мигают, сигналят, а я не слышу — музыка перекрывает. Потом они меня на обочину так придвинули», — вспоминала певица.
Когда опьянение прошло, она обнаружила себя в тюрьме. К ней там начал приставать местный контингент. Они требовали у певицы ее пиджак и просили отдать еду, от которой Успенская планировала отказаться.
В заключении исполнительница провела ночь. Встречали ее после освобождения друзья и третий муж такой фразой: «Любаня откинулась».
Во второй раз все обошлось без алкоголя и преследования правоохранительными органами. Певица всего лишь опоздала на заседание суда.
«Когда я пришла, мне надели наручники. А у меня концерт в Канаде на следующий день!» — уточнила знаменитость.
Однако в этот раз за решеткой артистка пробыла не долго. Ее освободили адвокаты, и исполнительница смогла выступить в городе Торонто.
После рассказа о таких приключениях, Баста заметил, что современным рэперам, любящим хвастаться своими похождениями, до бурной жизни Успенской еще очень далеко.
