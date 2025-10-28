«Зубы упали в мои спагетти»: какие могут быть самые жуткие первые свидания

Фото: 5-tv.ru

Порой избранник способен поразить в самое сердце, придя в кафе в одних трусах.

Первое свидание часто представляется романтичным и незабываемым. Но иногда ожидания сталкиваются с суровой реальностью: зубы в тарелке, внезапный грузовик на пути, падение с костылей или магия по объявлению. Читатели The Guardian поделились историями своих самых катастрофических свиданий — и поверьте, смех сквозь слезы обеспечен.

Виновата птица

Джефф встретился с девушкой на романтический вечер, и все шло прекрасно: долгий поцелуй, смех, легкая неловкость, как положено на первом свидании.

«Мы наслаждались поцелуем на ночь, когда в стену над нами врезалась птица и упала прямо нам на лица. Она решила, что это дурное предзнаменование», — вспоминает Джефф.

В итоге девушка сочла, что лучше не продолжать общение, а Джефф остался один на один с пернатым «счастливчиком».

Зубы в спагетти

Кристин решила пойти на свидание с коллегой после развода. При этом, раньше на встречи романтического плана она не соглашалась, но мужчина был ее начальником, а она сама — голодной, поэтому приняла приглашение пообедать.

«Он наклонился вперед, с энтузиазмом что-то сказал, и его частичный зубной протез вылетел изо рта и приземлился прямо в мои спагетти. Он протянул руку и пальцами вытащил свои зубы, без тени смущения или извинения положил их обратно в рот и продолжил говорить», — вспоминает она.

По ее словам, она больше никогда не соглашалась на обед с начальством, даже если на кону была бесплатная еда.

Грузовик на свидании

Дэвид планировал спокойную велосипедную прогулку с возлюбленной с видом на океан — классическое романтическое свидание.

«Мы ехали, наслаждаясь видами, и вдруг по встречной полосе мчался грузовик. Я попытался съехать с дороги, но все произошло слишком быстро — грузовик проехал по моим ногам и животу обеими парами колес», — вспоминает он.

Свидание закончилось госпитализацией, четырьмя операциями и двумя месяцами в больнице. Девушка навещала его какое-то время в больнице, но после выписки они больше не виделись.

«К счастью, у меня все сложилось хорошо, и благодаря современной медицине я до сих пор веду активный образ жизни!» — не унывает Дэвид.

Прогулка на костылях

Эллисон после операции была ограничена в движении и передвигалась на костылях. Однако она согласилась на прогулку с мужчиной, с которым переписывалась несколько недель.

«Он предложил „веселый“ поход. Через километр мой костыль выскользнул, я упала и ударилась. Он сказал: „Я думал, в твоем профиле указано, что ты занимаешься спортом!“. И ушел, оставив меня», — отмечает она.

Свидание закончилось, а поход вошел в ее личный топ-10 самых неловких дней.

В боксерах в кафе

Дженнифер договорилась о встрече в кафе, рассчитывая на обычное свидание.

«Он вошел в футболке и белых боксерах, без тени смущения. Там была какая-то предыстория про велосипед или мотоцикл, а он был барабанщиком в группе. Я так и не поняла, были ли у него бриджи для езды и оставил ли он их на велосипеде вместе со шлемом», — со смехом делится она.

В итоге Дженнифер решила, что мода на «неожиданный стиль» слишком рискована для романтики.

Ведьма по объявлению

Луиза встретилась с мужчиной после долгой переписки. Он хотела понять, есть ли между ними химия, поэтому нанял ведьму.

«Он нанял ведьму через объявление, чтобы она сказала, нравлюсь ли я ему. Ведьма подтвердила, что нет, и попыталась продать заклинание, чтобы он меня полюбил», — рассказывает она.

К счастью, магия не сработала, и свидание закончилось без оккультных вмешательств.

Званый ужин для алкоголиков

Рик планировал отличный ужин с новой знакомой и принес бутылку вина. Однако на званом вечере оказались неожиданные гости.

«Она пригласила меня на званый ужин, и оказалось, что все присутствующие выздоравливают после алкоголизма. До, во время и после ужина мы говорили только об их опыте и успехах в Анонимных Алкоголиках — и больше ни о чем. Я мог только улыбаться, кивать и подбадривающе мычать», — вспоминает он.

С тех пор Рик знает, что иногда лучший способ закончить свидание — просто уважительно послушать чужие истории.

