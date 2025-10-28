Мошенники обманывают москвичей под видом смены кодов домофонов

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Эта схема — не новинка, однако жители столицы продолжают страдать от нее.

Мошенники в столице стали применять новый способ обмана под видом «смены кодов» от домофонов. О росте подобных преступлений сообщил начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко в беседе с ТАСС.

«Мошенники взяли на вооружение старую схему с хищением паролей от аккаунтов под видом смены кодов от домофонов», — рассказал он.

По описанию следствия, схема строится так: людям звонят якобы из управляющей компании и объясняют, что в доме меняют код от подъездной двери, поэтому необходимо «обновить» данные каждой квартиры. Для правдоподобия злоумышленники задают уточняющие вопросы — сколько электронных ключей нужно изготовить, как удобнее их получить, предлагают платную услугу и дополнительные запасные ключи.

Затем мошенники якобы присылают «индивидуальный» код, отличающийся от прежнего общего номера, и просят абонента продиктовать его обратно. На самом деле названный код оказывается инструментом для восстановления доступа к аккаунтам и паролям потерпевшего — в итоге жертве похищают данные учетных записей.

Правоохранители призывают москвичей быть бдительными: не сообщать посторонним коды и пароли, перезванивать в УК по официальному номеру, а при малейшем подозрении обращаться в полицию.

