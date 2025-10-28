«Под фонограмму не пою»: Лев Лещенко ответил на слухи о своем здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Артист также отметил, что не использует фонограмму на выступлениях.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении своего здоровья. Об этом сообщает издание «Абзац».

Ранее некоторые издания писали, что певец якобы перестал давать большие сольные концерты, поет под фонограмму из-за одышки и выходит на сцену, сидя на стуле из-за проблем со спиной. Однако сам артист заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать в прежнем режиме.

«У меня все нормально. Я под фонограмму никогда не пою. Только в телевизионных концертах», — отметил Лещенко.

Напомним, в последние недели СМИ активно распространяли сообщения о госпитализации других известных артистов. В частности, о проблемах со здоровьем сообщалось у телеведущего Юрия Николаева и кинооператора Анатолия Мукасея. Оба позже заверили, что чувствуют себя лучше.

Ранее Лещенко признался, что не собирается уходить со сцены и намерен петь до конца жизни. Об этом он рассказал в интервью Общественной службе новостей. Певец отметил, что, несмотря на возраст, продолжит выступать, пока чувствует в себе силы и вдохновение.

По его словам, для любого творческого человека важно иметь возможность выражать себя, иначе жизнь теряет смысл. Лещенко подчеркнул, что артист не должен исчезать из поля зрения публики, ведь забвение для него равносильно смерти. Он добавил, что считает своим долгом до последнего вдоха дарить людям радость и хорошее настроение.

