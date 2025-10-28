Специалиста по техобслуживанию придавило насмерть писсуаром

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Вдова погибшего подала в суд на его работодателя.

Инженер по техническому обслуживанию погиб, когда на него обрушился выдвижной писсуар, который он ремонтировал возле театра «Палас» в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Экстренные службы, включая пожарные машины и санитарную авиацию, прибыли на место, чтобы спасти мужчину, оказавшегося под массивным предметом. Несмотря на все усилия, он скончался от травм и удушья.

Вдова погибшего подала в суд на его работодателя, компанию Hi-Tec Washrooms Solutions Ltd, требуя компенсацию более 200 000 фунтов (около 21,5 миллиона рублей). Она утверждает, что трагедии можно было избежать, если бы работодатели обеспечили надлежащий ремонт писсуара и соблюдали правила безопасности.

Писсуар, произведенный голландской компанией, предназначен для подъема и опускания с помощью гидравлического механизма. По словам адвоката вдовы, причиной несчастного случая стал «сбой гидравлической системы» из-за коррозии фитинга —соединительном элементе, которые используются при укладке труб на стыках.

Защита компании утверждает, что обслуживание гидравлической системы осуществлялось другой фирмой и что погибший был опытным специалистом, который «не позаботился о собственной безопасности». По их версии, трагедия могла произойти частично из-за того, что инженер не опустил писсуар перед началом работы и не обратился за помощью.

