«Главный враг костей»: какие продукты вредны для скелета

Врач поделилась формулой питания, которая поможет сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата.

Избыток соли и сахара в рационе может привести к разрушению костной ткани. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Ирина Зятикова.

По словам эксперта, в организме регулярно происходят процессы костеобразования и костеразрушения. Последние, к сожалению, некоторые продукты питания могут ускорить. К ним, например, относятся соль (хлорид натрия) и сахар.

Соль, по мнению медика, — это «главный враг костей». Потому что при ее избытке начинают активно работать почки. При выведении соли мы теряем и кальций. Однако соль есть во многих продуктах нашего рациона. Отсюда и часто встречаемое превышение нормы ВОЗ в пять граммов хлорида натрия в день.

Не менее вредно для костей и чрезмерное количество сахара.

«Избыток сахара создает в организме кислую среду, для нейтрализации которой организм вынужден использовать кальций из костей. Кроме того, сахар нарушает всасывание кальция в кишечнике, а избыток глюкозы ослабляет внеклеточный матрикс костей, что приводит к ослаблению их качества», — предупредила Зятикова.

Еще один продукт без которого не проживают день многие люди — кофе. И он тоже негативно сказывается на нашем опорно-двигательном аппарате. В этом напитке содержится таин, который ослабевает способность организма усваивать кальций. Поэтому эксперт рекомендует выпивать не более двух чашек в день и включить в свое меню больше белковых продуктов.

Газировками, особенно темного цвета, также не стоит злоупотреблять. В них есть ортофосфорная кислота и фосфор. При их избытке организм перераспределяет кальций из костей в кровь для восстановления баланса.

Алкоголь же из-за этилового спирта негативно сказывается на деятельности клеток, участвующих в ремоделировании костной ткани и нарушает всасывание кальция и витамина D в кишечнике, предупредила эксперт.

Многие полезные продукты: отруби, бобовые, шпинат, щавель, свекла содержат фитиновую и щавелевую кислоты. Они в кишечнике из калия образуют нерастворимые соли, которые наше тело не усваивает. Эти продукты исключить из рациона нельзя. Просто готовить их нужно правильно. Крупы и бобовые предварительно нужно замачивать на несколько часов. И сочетать такую пищу нужно с обогащенной кальцием едой.

Чтобы избежать проблем с костями, не обязательно исключать соль и сахар из меню, успокоила эндокринолог. Нужно в питании придерживаться формулы: кальций + витамин D + магний + витамин K.

