Безумная любовь: неадекватная фанатка Киану Ривза пыталась сесть в его машину

Поклонница побежала за внедорожником звезды «Матрицы».

Полная безумия сцена разыгралась после встречи актера Киану Ривза с фанатами. Едва звезда «Матрицы» успел улыбнуться публике и сесть в машину, как из толпы в его сторону бросилась женщина. Она пыталась прорваться к актеру и кричала, что она — его избранница, посланная небесами.

Актер поспешил уехать. Но фанатка не сдавалась, бежала за внедорожником, пока не оказалась на земле после того, как ее перехватили охранники звезды.

