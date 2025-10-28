Фильм «Красный шелк» получил две награды на кинофестивале в КНДР
Фото, видео: Кадр из фильма "Красный шелк"© Национальная Медиа Группа 2025г. ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее картина собрала почти два миллиона долларов в китайском прокате.
«Красный шелк» стал лауреатом сразу двух наград на Пхеньянском международном кинофестивале.
Совместная российско-китайская картина одержала победу в номинациях: «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Церемония награждения прошла в Пхеньяне.
Сам кинофестиваль — ежегодный. Организаторы называют его возможностью для дальнейшего укрепления дружбы между прогрессивными странами и кинематографистами всего мира. И КНДР далеко не первая страна, где высоко оценили «Красный шелк». Картина стала звездой проката в Китае, собрав почти два миллиона долларов.
Фильм создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». И уже известно, что зрителей ждет продолжение захватывающей истории, рассказанной в первой части.
«Красный шелк» ранее уже вошел в десятку самых кассовых фильмов года. В Китае лента еще до премьеры получила «печать дракона». Это означает, что его показывали без ограничений для иностранных фильмов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.