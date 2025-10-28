«Единственное, что помогает»: становится ли похмелье сильнее с возрастом
The Guardian: С возрастом наш организм по-другому реагирует на алкоголь
Чудо-средства от последствий веселых пятничных вечеров не существует.
Вы когда-нибудь просыпались с гулом в голове после веселой ночи и задавались вопросом, неужели с годами похмелье действительно стало тяжелее? К сожалению, наука говорит отвечает на это утвердительно. Об этом сообщает The Guardian.
«С возрастом наш организм по-другому реагирует на алкоголь. Основная причина — снижение функции печени», — объясняет Адам Тейлор, профессор анатомии в Медицинской школе Ланкастера.
Печень стареет — снижается «алкогольная выносливость»
Главный фильтр нашего организма перерабатывает этанол с помощью специальных ферментов. Но с возрастом активность этих ферментов падает, и токсичные побочные продукты алкоголя, такие как ацетальдегид, — вещество, вызывающее головную боль, тошноту и дрожь — дольше остаются в крови.
«Организм просто не справляется с детоксикацией так же быстро, как раньше», — говорит Тейлор.
И это не единственный фактор.
Меньше воды — выше концентрация алкоголя
После 50–55 лет содержание воды в теле снижается примерно на 5%. Происходит это из-за уменьшения мышечной массы, которая удерживает влагу.
Плюс к этому алкоголь усиливает обезвоживание, действуя как мочегонное средство, поэтому типичные симптомы похмелья — головная боль, сухость во рту, общая вялость — становятся выраженнее.
Почки работают медленнее
С возрастом снижается и функция почек, что замедляет выведение продуктов распада.
«Отходы дольше циркулируют в крови, а значит, дольше влияют на организм», — поясняет профессор.
Можно ли обмануть похмелье?
Полностью предотвратить ухудшение самочувствия с годами — нельзя.
Но есть простые меры, которые помогут минимизировать последствия:
- Чередуйте алкоголь и воду — хотя бы один стакан на каждый напиток;
- Не превышайте недельную норму — не более 14 единиц алкоголя (примерно шесть бокалов вина или около трех литров пива);
- Пейте медленно — скорость потребления напрямую влияет на тяжесть последствий.
И все же никакого чудо-средства от похмелья не существует.
«Единственное, что помогает, — это время, вода и парацетамол», — подытоживает Тейлор.
