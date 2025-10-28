Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Это не первые иностранцы, противостоящие России в конфликте с Украиной.

Информация, предоставленная Службой внешней разведки России (СВР) о том, что Франция собирается усилить ВСУ своими военными — тревожная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Представитель Кремля назвал данные СВР тревожными, но подчеркнул, что это не первые иностранцы в зоне СВО.

«С другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», — отметил Песков.

По данным СВР, президент Франции Эммануэль Макрон дал указания генеральному штабу французских вооруженных сил начать подготовку контингента численностью около двух тысяч человек. Эти военные должны прийти на помощь Киевскому режиму.

Большую часть отправленных в Незалежную людей составят штурмовые подразделения Французского иностранного легиона. Там служат солдаты из стран Латинской Америки.

Эти подразделения уже проходят интенсивную боевую подготовку на границе Украины и Польши.

Ранее 5-tv.ru писал о Макроне, который заявил про планы Франции и ЕС усилить давление на Россию.

