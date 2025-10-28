Песков: переговоры с Украиной не продолжаются из-за позиции Киева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители киевского режима не хотят отвечать на вопросы Москвы.

Кремль не видит пока перспектив возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что нынешняя пауза в диалоге связана с нежеланием украинской стороны отвечать на вопросы России. По его словам, Киев «оставил без ответов» все российские предложения, что и привело к остановке переговоров. При этом Песков отметил, что оценить перспективы возобновления диалога в текущих условиях невозможно:

«Пока не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса. Возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс, отвечать на вопросы, которые были нами заданы. Все это оставлено без ответов».

Также Песков прокомментировал данные Службы внешней разведки РФ о перехватах разговоров украинских подразделений с участием иностранных специалистов.

Он подтвердил, что несмотря на присутствие иностранных экспертов на линии фронта, российская армия продолжит выполнять поставленные задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Президент России Владимир Путин одобрил создание добровольческих формирований для защиты опасных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.